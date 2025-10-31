Pratacci Quarata San Zeno Battifolle Modifiche alla circolazione per lavori stradali
Lavori stradali da lunedì 3 novembre con senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso fino a mercoledì 5 novembre in orario 8:30 – 18:30 in via Padre Teodosio dal civico 52 per 30 metri.Fino a giovedì 6 novembre sono istituiti il senso unico alternato regolato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
