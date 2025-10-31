A Oslo, per il Natale del 2025, prima ancora di San Nicola (Santa Claus) arriverà Prada a portare doni esclusivi. A metà novembre, con un tempismo perfetto per l’avvio della stagione delle feste (e degli acquisti), la casa milanese, emblema mondiale del lusso, inaugurerà il suo primo negozio monomarca nella capitale e in tutta la Norvegia. Nella ricca Norvegia reddito pro-capite di 90 mila dollari l’anno. Fino a oggi, la maison era presente solo all’interno dei grandi magazzini Steen & Strøm, la Rinascente norvegese, e non ha mai avuto una sua boutique su strada: l’apertura segna dunque una pedina strategica per il gruppo della “Signora Miuccia “, oggi la stilista più importante al mondo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Prada, il primo negozio a Oslo e la nuova strategia nel Nord Europa