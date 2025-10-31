Pozzuoli infermiera e volontaria della Protezione Civile aggredite all'Asl di Monteruscello

A denunciare l'aggressione, verificatasi nella mattinata di giovedì 30 ottobre, è stata l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

