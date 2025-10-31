Potrai finalmente scegliere cosa ti fa vedere l'algoritmo di Instagram | il paradosso della nuova bolla

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova funzione di Instagram permette agli utenti di educare l'algoritmo e scegliere i contenuti che vogliono vedere nei . Ma dietro la promessa di controllo si nascondono limiti e regole invisibili che continueranno a guidare ciò che vediamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Palermo: Gasperini finalmente potrà scegliere - Alla quinta sulla panchina del Palermo, Gasperini dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione. Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Potrai Finalmente Scegliere Cosa