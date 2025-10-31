Potenziamento barriere anti-rumore chiuso per una notte l' immissione sulla A13
Sulla D13 Diramazione di Padova sud, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere anti-rumore, dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, in direzione della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
