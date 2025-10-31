Posti disabili occupati polemica Pd | Scuse? Non sufficienti Amministrazione deve vigilare

Ferraratoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non accenna a placarsi il ‘polverone’ alzatosi per la denuncia, da parte di una cittadina, dell’occupazione di posti riservati ai disabili durante la manifestazione ‘Autunno Ducale’. Dopo la lettera della signora, ad onor di cronaca, sono giunte le scuse degli organizzatori dell’evento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

