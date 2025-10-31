Poste Italiane | in provincia di Frosinone da lunedì 3 novembre saranno in pagamento le pensioni del mese

31 ott 2025

Poste Italiane comunica che in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3.Sempre a partire da lunedì 3 le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

