Post alluvione per Ozzano il primo pacchetto di aiuti per la ricostruzione | FOTO

Un territorio provato, colpito due volte in un anno che si prepara a ricevere il primo pacchetto di finanziamenti per la messa in sicurezza. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria alla Protezione civile, Manuela Rontini, hanno effettuato un nuovo sopralluogo a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Ricostruzione post alluvione: prorogati a fine novembre i termini per la registrazione alla piattaforma 'Indica'. Quasi 4mila gli iscritti fino a oggi. In crescita anche i numeri di ‘Sfinge’: quasi 5mila le pratiche ammesse a contributo, tra cui le prime relative a realtà d - facebook.com Vai su Facebook

Ricostruzione post #alluvione. A #Predappio Alta (FC) torna completamente agibile la provinciale 47, danneggiata da #frane nel 2023. Proseguono lavori di regimazione acque e di consolidamento per un importo complessivo di circa 600mila euro La #notizia - X Vai su X

