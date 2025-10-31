Possibile occupazione abusiva di un edificio fatiscente
Scrive un segnalanteSegnalo che in zona Cà ossi, nel vecchio edificio del PCI, per intenderci quel rudere dietro al distributore Q8 in viale Risorgimento, sono già diverse sere che si sente gente parlare nei pressi dell'edificio pericolante. Inoltre continuano a esserci, come segnalazioni già. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Fim e Fiom sul piede di guerra: "L'azienda ha appena presentato un piano industriale che parla di investimenti e possibile nuova occupazione: l'obiettivo è colpire chi rappresenta i lavoratori" - facebook.com Vai su Facebook
"Possibile occupazione abusiva di un edificio fatiscente" - Segnalo che in zona Cà ossi, nel vecchio edificio del PCI, per intenderci quel rudere dietro al distributore Q8 in viale Risorgimento, sono già diverse sere che si sente gente parlare nei pressi dell' ... Si legge su forlitoday.it
Occupazione a Bologna, zecche prendono possesso di un palazzo in restauro: domani presente Ilaria Salis - Si amplia il fascicolo aperto sull’occupazione dell’edificio di proprietà di Asp – Azienda Servizi alla Persona di Bologna, situato in via Don Minzoni, nel pieno centro cittadino. Segnala controcopertina.com
Occupazione abusiva a Roma, due immobili demoliti - A Roma è stata posta fine all’occupazione abusiva di due immobili in via Arzechena, nella periferia est della città. Da tg24.sky.it