Possibile occupazione abusiva di un edificio fatiscente

Forlitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scrive un segnalanteSegnalo che in zona Cà ossi, nel vecchio edificio del PCI, per intenderci quel rudere dietro al distributore Q8 in viale Risorgimento, sono già diverse sere che si sente gente parlare nei pressi dell'edificio pericolante. Inoltre continuano a esserci, come segnalazioni già. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

