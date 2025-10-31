Possibile attacco Usa in Venezuela | Maduro chiama Putin e Xi Jinping

Donald Trump ha negato qualsiasi piano di attacco militare contro il Venezuela. La smentita giunge dopo le recenti notizie pubblicate dal Wall Street Journal e dal Miami Herald, secondo cui Washington starebbe valutando raid contro siti legati alla produzione di droga nel Paese sudamericano, con possibili operazioni militari. Secondo il quotidiano americano, le azioni potrebbero partire tra due settimane, al termine della stagione degli uragani, mentre fonti citate dall’ Herald hanno sottolineato che gli attacchi potrebbero verificarsi anche entro poche ore. Le tensioni diplomatiche si intensificano mentre il presidente venezuelano Nicolas Maduro avrebbe cercato sostegno internazionale, rivolgendosi a Mosca, Pechino e Teheran. 🔗 Leggi su Lettera43.it

