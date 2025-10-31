Possiamo farlo e lo ha ha fatto | chi è Rob Jetten il futuro premier d’Olanda e primo gay nella storia orange

L’Olanda si prepara a voltare pagina. Rob Jetten, 38 anni, leader dei Democratici 66, ha conquistato la vittoria alle elezioni legislative olandesi portando il suo partito da 9 a 26 seggi e si appresta probabilmente a ricevere l’incarico di formare il nuovo governo. Se ci riuscirà, diventerà il più giovane Ministro presidente della storia dei Paesi Bassi e il primo apertamente omosessuale a guidare il Paese. Nato a Veghel, nel Nord del Brabante, il 25 marzo 1987, Jetten è cresciuto a Uden dove ha completato gli studi secondari nel 2005. Tra il 2005 e il 2011 ha frequentato l’Università Radboud di Nimega, conseguendo prima un bachelor e poi un master in pubblica amministrazione con specializzazione in buongoverno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

