Porto sicuro e storia del Paese | Mattarella celebra i 150 anni del risparmio postale
Ventisette, come i milioni di sottoscrittori del risparmio postale. Ma anche 324, come i miliardi di euro depositati. E 150, come gli anni compiuti dal risparmio postale. Sono solo numeri, certo. Ma anche qualcosa di più. L’idea di un Paese unito nel segno del risparmio. Italiani popolo di risparmiatori, si è sempre detto. E se c’è uno strumento che rappresenta più di ogni altro questo modo di dire è quello dei risparmi postali, che compiono 150 anni. Insieme ai 100 anni dei buoni fruttiferi postali. La celebrazione avvenuta ieri a Roma è stata l’occasione per fornire qualche dato: sono quasi 27 milioni i sottoscrittori del risparmio postale, depositando 324 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
