Porto illegale della pistola condannato il deputato ex FdI Pozzolo

Emanuele Pozzolo Il tribunale di Biella ha condannato Emanuele Pozzolo, deputato espulso da Fratelli d’Italia e oggi nel Gruppo Misto,, a un anno e tre mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena per porto abusivo di arma da collezione. La sentenza arriva al termine del processo sul controverso episodio di Capodanno 2024 a Rosazza, in provincia di Biella, quando un colpo di pistola partito da un minirevolver di proprietà del parlamentare vercellese ferì alla gamba Luca Campana, genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il giudice ha invece assolto Pozzolo dall’accusa di possesso di munizioni di guerra, stabilendo che “il fatto non sussiste”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Porto illegale della pistola, condannato il deputato (ex FdI) Pozzolo

