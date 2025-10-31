Porto di Genova il nuovo segretario generale è Tito Vespasiani

Tito Vespasiani è il nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La nomina, su proposta del presidente Matteo Paroli è stata approvata con voto unanime dal comitato di gestione. Si completa così l'assetto di vertice del sistema portuale di Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

