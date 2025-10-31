Porto Cesareo sversava liquami illecitamente nella rete fognaria | incastrato dai droni dei carabinieri

A Porto Cesareo, nel Leccese, un imprenditore è stato filmato dai droni dei carabinieri mentre, all’alba, svuotava liquami illecitamente da un autospurgo direttamente nei tombini della rete fognaria pubblica. L’indagine è nata dopo le segnalazioni dei residenti per odori insopportabili e malfunzionamenti del sistema. L’uomo è indagato per sversamenti illeciti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Porto Cesareo, sversava liquami illecitamente nella rete fognaria: incastrato dai droni dei carabinieri

