Porti aeroporti e strutture militari del Venezuela nel mirino degli Usa | ecco dove Trump potrebbe colpire

Un senatore repubblicano vicino a Trump lo ha dichiarato apertamente: la guerra della Casa Bianca ai “narcoterroristi” potrebbe espandersi con raid terrestri all’interno del Venezuela. E ora l’amministrazione Usa ha individuato potenziali obiettivi nel paese di Maduro, tra cui strutture militari sospettate di essere utilizzate per il traffico di droga. Lo hanno indicato al Wall Street Journal funzionari statunitensi a conoscenza della questione, secondo i quali se il presidente Donald Trump decidesse di procedere con gli attacchi aerei si tratterebbe di un messaggio chiaro al leader chavista: è ora di farsi da parte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
