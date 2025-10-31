Pornhub Xvideos e OnlyFans nella lista AGCOM per la verifica dell’età | dal 12 novembre i primi blocchi dei siti porno
Il 12 novembre scadono i 6 mesi fissati da AGCOM per adeguarsi al Decreto Caivano. Alcuni siti rischiano l’inibizione immediata, mentre altri avranno 3 mesi aggiuntivi per mettersi in regola. 🔗 Leggi su Dday.it
Onlyfans e Pornhub tra i siti della lista Agcom: dal 12 novembre per accedere bisognerà dimostrare di essere maggiorenni - Sono 48 in totale i siti inseriti nell'elenco compilato dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazion. Secondo corriere.it
Siti porno vietati ai minori di 18 anni dal 12 novembre: stop all’autocertificazione. Ecco cosa accadrà a chi visita Pornhub e OnlyFans - Dal 12 novembre sarà impossibile accedere a siti come PornHub con la semplice autocertificazione. Si legge su ilfattoquotidiano.it