Pornhub Xvideos e OnlyFans nella lista AGCOM per la verifica dell’età | dal 12 novembre i primi blocchi dei siti porno

Dday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 novembre scadono i 6 mesi fissati da AGCOM per adeguarsi al Decreto Caivano. Alcuni siti rischiano l’inibizione immediata, mentre altri avranno 3 mesi aggiuntivi per mettersi in regola. 🔗 Leggi su Dday.it

pornhub xvideos e onlyfans nella lista agcom per la verifica dell8217et224 dal 12 novembre i primi blocchi dei siti porno

© Dday.it - Pornhub, Xvideos e OnlyFans nella lista AGCOM per la verifica dell’età: dal 12 novembre i primi blocchi dei siti porno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pornhub xvideos onlyfans listaOnlyfans e Pornhub tra i siti della lista Agcom: dal 12 novembre per accedere bisognerà dimostrare di essere maggiorenni - Sono 48 in totale i siti inseriti nell'elenco compilato dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazion. Secondo corriere.it

pornhub xvideos onlyfans listaSiti porno vietati ai minori di 18 anni dal 12 novembre: stop all’autocertificazione. Ecco cosa accadrà a chi visita Pornhub e OnlyFans - Dal 12 novembre sarà impossibile accedere a siti come PornHub con la semplice autocertificazione. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pornhub Xvideos Onlyfans Lista