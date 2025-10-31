Pornhub e Onlyfans stop all’accesso libero ai siti porno | Dimostrare di essere maggiorenni Le 48 piattaforme incluse e cosa si rischia

Dal 12 novembre non sarà più possibile entrare in un sito porno dichiarandosi da soli maggiorenni. Insomma, niente più « Sì, ho almeno 18 anni » che chiunque, anche un ragazzino, poteva cliccare con il mouse o con il dito per accedere alla homepage del sito a luci rosse. Lo sbarramento sarà obbligatorio, almeno per una prima fase iniziale, per 48 dei siti tra i più cliccati e obbligherà gli utenti a dimostrare la loro età. Come funziona lo sbarramento e il controllo dell’età. Lo sbarramento non sarà superabile, dunque, con un semplice tocco del dito. L’utente, una volta che tenterà di accedere al sito, si troverà di fronte a un muro vero e proprio. 🔗 Leggi su Open.online