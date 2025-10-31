Poppi Erina Ricciardi compie cento anni Gli auguri e il brindisi con il sindaco

Arezzonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Poppi, Federico Lorenzoni, ha voluto portare gli auguri e la vicinanza di tutta la comunità alla signora Erina Ricciardi in occasione del suo centesimo compleanno. “Tanta emozione per me nell'accogliere un racconto di vita così ampio e profondo. Un racconto semplice ma che parla al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

