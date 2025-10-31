Ponte sullo Stretto Salvini | Voglio farlo non mi interessano gli scontri
Il Ponte sullo stretto "lo voglio fare, non mi interessano gli scontri". Matteo Salvini lo ha detto a Radio Anch'io su Rai Radio1 dopo le polemiche per la decisione della Corte dei Conti. "Non serve a me, dopo decenni di promesse mancate, unisce 5 milioni di italiani che vivono in Sicilia all'Italia e all'Europa", ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio. "In Sicilia abbiamo 23 mld di euro di cantieri aperti", ha poi affermato il ministro delle Infrastrutture replicando alle critiche delle opposizioni. E sui costi ha concluso: "Costa 13,5 mld. Oggi abbiamo 204 mld di euro di cantieri aperti in Italia, alcuni molto piu' costosi del ponte. 🔗 Leggi su Iltempo.it
