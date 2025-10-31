Ponte sullo Stretto Salvini | Toni più bassi? Non mi interessano gli scontri

(Adnkronos) – "Toni più bassi sul Ponte dopo il pronunciamento della Corte dei conti? Perché lo voglio fare, non mi interessano gli scontri". Così il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Rai 1 Radio Anch'io, parlando del Ponte di Messina. "Il ponte unisce 5 milioni di italiani all'Italia", ha poi detto il ministro delle Infrastrutture. Il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

