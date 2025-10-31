Ponte sullo Stretto quei 26 rilievi della Corte dei Conti che il governo conta di superare
Sono 26 i rilievi, le richieste di integrazione e le segnalazioni di carenza nelle documentazione fatte dalla Corte dei conti e che, al momento, hanno comportato un stop tecnico al progetto del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Il leader dei Verdi attacca il progetto del Ponte sullo Stretto definendolo un magna magna e fa un paragone con l'era Berlusconi - facebook.com Vai su Facebook
La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X
Il Ponte sullo Stretto di Messina, il progetto si complica: gli scenari futuri - I dubbi della Corte dei Conti, il boom di candidature, le rassicurazioni di Ciucci e la sicurezza del ministro Salvini ... Si legge su corrieredellacalabria.it
Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Rischi se si parte a fine 2026 ma non vedo motivi per lo stop” - “Noi fermi non stiamo, la società poi è snella, non ha migliaia di persone, attualmente l’organizzazione prevede 100 persone, quindi non parliamo di costi esorbitanti. giornaledicalabria.it scrive
Ponte Stretto: il Governo frena, risposte dopo motivazioni Corte. Meloni, opera strategica, rimane obiettivo - La riunione d'urgenza, convocata in mattinata a palazzo Chigi dopo la mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera Cipess ... Secondo iltempo.it