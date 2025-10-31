Ponte sullo Stretto quei 26 rilievi della Corte dei Conti che il governo conta di superare

Ilmessaggero.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 26 i rilievi, le richieste di integrazione e le segnalazioni di carenza nelle documentazione fatte dalla Corte dei conti e che, al momento, hanno comportato un stop tecnico al progetto del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

ponte sullo stretto quei 26 rilievi della corte dei conti che il governo conta di superare

© Ilmessaggero.it - Ponte sullo Stretto, quei 26 rilievi della Corte dei Conti che il governo conta di superare

Altre letture consigliate

ponte stretto quei 26Il Ponte sullo Stretto di Messina, il progetto si complica: gli scenari futuri - I dubbi della Corte dei Conti, il boom di candidature, le rassicurazioni di Ciucci e la sicurezza del ministro Salvini ... Si legge su corrieredellacalabria.it

ponte stretto quei 26Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Rischi se si parte a fine 2026 ma non vedo motivi per lo stop” - “Noi fermi non stiamo, la società poi è snella, non ha migliaia di persone, attualmente l’organizzazione prevede 100 persone, quindi non parliamo di costi esorbitanti. giornaledicalabria.it scrive

ponte stretto quei 26Ponte Stretto: il Governo frena, risposte dopo motivazioni Corte. Meloni, opera strategica, rimane obiettivo - La riunione d'urgenza, convocata in mattinata a palazzo Chigi dopo la mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera Cipess ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Quei 26