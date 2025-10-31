Ponte sullo Stretto quei 26 rilievi della Corte dei Conti che il governo conta di superare

Sono 26 i rilievi, le richieste di integrazione e le segnalazioni di carenza nelle documentazione fatte dalla Corte dei conti e che, al momento, hanno comportato un stop tecnico al progetto del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ponte sullo Stretto, quei 26 rilievi della Corte dei Conti che il governo conta di superare

