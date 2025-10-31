Ponte sullo Stretto il governo | Si va avanti Sui giudici linea più soft vertice a Palazzo Chigi
Una doppia frenata. Il governo vuole mantenere la promessa del Ponte sullo Stretto. Ma intende aspettare le motivazioni della Corte dei Conti prima di studiare le prossime mosse. E allo stesso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Approfondisci con queste news
Il leader dei Verdi attacca il progetto del Ponte sullo Stretto definendolo un magna magna e fa un paragone con l'era Berlusconi - facebook.com Vai su Facebook
La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, il governo: «Si va avanti». Sui giudici linea più soft, vertice a Palazzo Chigi - Ma intende aspettare le motivazioni della Corte dei Conti prima di studiare le prossime mosse. Come scrive ilmessaggero.it
Ponte sullo Stretto, la linea del governo: «Andiamo avanti, ma senza scontri con la Corte dei Conti» - Palazzo Chigi: Non vogliamo fare la guerra al mondo ma non ci fermiamo. Da msn.com
Ponte sullo Stretto, Salvini: “Risponderemo a Corte dei Conti, il progetto va avanti” - Il governo ha detto che nonostante la delibera negativa della Corte dei Conti il Ponte sullo Stretto sarà realizzato comunque ... Scrive msn.com