Ponte sullo Stretto il governo rilancia dopo lo stop della Corte dei Conti La premier | Avanti con i lavori
Roma, 31 ottobre 2025 – I toni sono meno accesi, ma la sostanza non cambia: la bocciatura della Corte dei conti della delibera Cipess che stanzia 13,5 miliardi per il Ponte sullo Stretto non fermerà la realizzazione dell’opera. Il giorno dopo il verdetto dei magistrati contabili che ha scatenato l’ennesimo scontro fra governo e giudici, la premier serra i ranghi della maggioranza. Prima un vertice a Palazzo Chigi con i leader del centrodestra. Poi, in serata, un intervento al Tg1 con tanto di attacco alla Corte dei Conti: “Sono rimasta francamente un po’ incuriosita di fronte ad alcuni rilievi, come quello nel quale ci si chiedeva per quale ragione avessimo condiviso una parte della documentazione via link, perché verrebbe da rispondere che c’è internet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
