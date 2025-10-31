Ponte sullo Stretto di Messina Siracusano | Stop alle polemiche E' un' opera strategica per l' Italia

Feedpress.me | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« Il Ponte sullo Stretto è un progetto che è stato più volte interrotto e bloccato dalla politica. E’ lo stesso avviato anni fa, quando il presidente Berlusconi aveva quasi portato a compimento l’iter indispensabile all’avvio dei lavori. Abbiamo scelto di ripartire da lì, perchè se avessimo deciso di ricominciare da zero avremmo perso tantissimi anni». Lo ha detto Matilde Siracusano,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ponte sullo stretto di messina siracusano stop alle polemiche e un opera strategica per l italia

© Feedpress.me - Ponte sullo Stretto di Messina, Siracusano: "Stop alle polemiche. E' un'opera strategica per l'Italia"

Argomenti simili trattati di recente

ponte stretto messina siracusanoIl Ponte sullo Stretto si può fare, il Governo punta al visto con riserva - Il governo spera di poter utilizzare un decreto del 1934 per ottenere un visto con riserva sul Ponte sullo Stretto e procedere con i cantieri anche senza l’approvazione della Corte dei Conti ... Come scrive quifinanza.it

ponte stretto messina siracusanoPonte Stretto: Siracusano, decisione Corte conti surreale - Sembra quasi che qualcuno voglia condannare il Sud a una perenne arretratezza, ... Segnala agenzianova.com

ponte stretto messina siracusanoIl ponte sullo Stretto si farà? Cosa succede dopo la bocciatura dei giudici - L'esecutivo valuta un atto in Consiglio dei ministri per limitare i ritardi sui lavori dell'infrastruttura. Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Messina Siracusano