Ponte sullo Stretto di Messina Siracusano | Stop alle polemiche E' un' opera strategica per l' Italia
« Il Ponte sullo Stretto è un progetto che è stato più volte interrotto e bloccato dalla politica. E’ lo stesso avviato anni fa, quando il presidente Berlusconi aveva quasi portato a compimento l’iter indispensabile all’avvio dei lavori. Abbiamo scelto di ripartire da lì, perchè se avessimo deciso di ricominciare da zero avremmo perso tantissimi anni». Lo ha detto Matilde Siracusano,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
Perché il rifiuto del visto di legittimità del Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti ci riguarda tutti. Si tratta di un progetto faraonico iniziato negli anni ’70: enormi difficoltà tecniche, criticità ambientali, costi spropositati (temi, quindi, che non riguardano il - facebook.com Vai su Facebook
La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X
Il Ponte sullo Stretto si può fare, il Governo punta al visto con riserva - Il governo spera di poter utilizzare un decreto del 1934 per ottenere un visto con riserva sul Ponte sullo Stretto e procedere con i cantieri anche senza l’approvazione della Corte dei Conti ... Come scrive quifinanza.it
Ponte Stretto: Siracusano, decisione Corte conti surreale - Sembra quasi che qualcuno voglia condannare il Sud a una perenne arretratezza, ... Segnala agenzianova.com
Il ponte sullo Stretto si farà? Cosa succede dopo la bocciatura dei giudici - L'esecutivo valuta un atto in Consiglio dei ministri per limitare i ritardi sui lavori dell'infrastruttura. Scrive today.it