Ponte sullo Stretto De Raho | Stop della Corte dei conti? Il governo non vuole una magistratura libera

“Questa è l’ulteriore manifestazione che il governo non vuole assolutamente il controllo di legalità e la separazione delle carriere va nello stesso senso. La Corte dei Conti e la magistratura ordinaria devono essere riformate perché nell’esercitare il loro controllo di legalità finiscono per incidere sugli atti del Governo. Ecco cosa non vuole il governo: non vuole una magistratura libera ”. Lo ha detto Federico Cafiero De Raho del M5s, ospite a Start su Sky Tg24, commentando le reazioni di vari esponenti di governo dopo che la Corte dei Conti ha bocciato la delibera con la quale il Cipess aveva dato il via libera al progetto del ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ponte sullo Stretto, De Raho: “Stop della Corte dei conti? Il governo non vuole una magistratura libera”

Scopri altri approfondimenti

Perché il rifiuto del visto di legittimità del Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti ci riguarda tutti. Si tratta di un progetto faraonico iniziato negli anni ’70: enormi difficoltà tecniche, criticità ambientali, costi spropositati (temi, quindi, che non riguardano il - facebook.com Vai su Facebook

La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X

Ponte, l'ad della società Stretto di Messina: "Rispettate tutte le norme. Il cantiere al via a febbraio" - Dopo il mancato visto della Corte dei Conti alla delibera del Cipess per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, il Tempo contatta Pietro Ciucci, ... Si legge su iltempo.it

Valter Mainetti: «Il Ponte sullo Stretto non è solo un’infrastruttura, è un banco di prova per il Paese» - L’amministratore delegato di Condotte 1880 riflette sulla decisione della Corte dei Conti e invita a un confronto costruttivo: «Serve equilibrio, ma non possiamo rinunciare alla fiducia nella nostra c ... panorama.it scrive

Ponte sullo Stretto di Messina, Siracusano: "Stop alle polemiche. E' un'opera strategica per l'Italia" - « Il Ponte sullo Stretto è un progetto che è stato più volte interrotto e bloccato dalla politica . Segnala msn.com