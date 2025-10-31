Ponte sullo Stretto | cosa succede ora? L' ipotesi visto con riserva

AGI - Articolo 25 del testo unico delle lla Corte dei conti, regio decreto 12 luglio 1934: "Ove il consigliere delegato o la Sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sarà trasmessa al ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri. Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a Sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva". Si basa su questa norma una possibile 'exit strategy' del governo sul dossier Ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ponte sullo Stretto: cosa succede ora? L'ipotesi visto con riserva

