Ponte sullo Stretto Beppe Grillo | Strumento di propaganda e potere è altro ciò che serve
Beppe Grillo entra nella discussione pubblica sul Ponte sullo Stretto. Con un post sui social, il fondatore del M5s ha commentato le polemiche degli ultimi giorni. “ La Corte dei conti ha dato parere negativo sul ponte sullo Stretto. Le motivazioni saranno rese note tra 30 giorni, ma è evidente che nel bilancio costi-benefici emergono gravi criticità. I 13 miliardi previsti (che probabilmente aumenteranno) sarebbero meglio spesi per potenziare le linee pendolari, dove viaggia il 90% dei passeggeri ferroviari, o per ammodernare la rete idrica siciliana, dove l’acqua potabile scarseggia. Quello che davvero serve è investire in opere realmente utili e realizzabili, come ferrovie moderne o parchi eolici, che portano benefici concreti e in tempi certi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
