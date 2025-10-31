Ponte Stretto Salvini non molla | Lo voglio fare serve ad unire la Sicilia all’Europa
Inoltre, secondo il leader della Lega, il principale problema di questa opera è che è un suo appannaggio: "Se non lo facesse Salvini come ministro, il ponte, sarebbero tutti a festeggiare, a dire che è una grande opera, serve, finalmente, dopo un secolo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Perplessità, richieste di chiarimenti tecnici e procedurali: In 6 pagine la Corte dei Conti aveva già espresso dubbi sulla delibera con la quale il Cipess aveva dato il via libera al progetto del ponte sullo Stretto - facebook.com Vai su Facebook
La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, Salvini: "Voglio farlo, non mi interessano gli scontri" - Il Ponte sullo stretto "lo voglio fare, non mi interessano gli scontri". Secondo iltempo.it
Caos Ponte sullo Stretto: la Corte dei Conti ferma il progetto, Meloni e Salvini non mollano - Si accende lo scontro istituzionale attorno al Ponte sullo Stretto di Messina, dopo la decisione della Corte dei Conti di negare il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull’opera. Da automoto.it
Ponte Stretto, Salvini: “Lo voglio fare, non mi interessano gli scontri” - Matteo Salvini tira dritto: il Ponte sullo Stretto "lo voglio fare, non mi interessano gli scontri. Secondo msn.com