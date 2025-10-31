Ponte Stretto Salvini | Lo voglio fare non mi interessano gli scontri
Matteo Salvini tira dritto: il Ponte sullo Stretto “lo voglio fare, non mi interessano gli scontri. Ho letto che grandi architetti, associazioni di agricoltori, di camionisti, Confindustria” e altri sono favorevoli. Queste le parole del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti su Rai Radio1 dopo che la Corte dei Conti ha messo un freno al progetto. “Il Ponte non serve a Salvini, unisce cinque milioni di italiani che vivono in Sicilia” all’Italia e all’Europa, ha aggiunto il leader della Lega. La decisione della Corte dei Conti. La Corte ha respinto il visto di legittimità sulla delibera CIPESS n°412025 relativa al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto tra Sicilia e Calabria. 🔗 Leggi su Lapresse.it
