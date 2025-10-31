Ponte Stretto | Bandecchi sull' opera non ci siano ombre

"La mancata apposizione del visto di legittimità sulla delibera Cipess riguardante il Ponte sullo Stretto è un problema per il Paese, non solo per il governo. Come dico da mesi, questa grande opera deve fondarsi su progetti e atti perfetti, si devono evitare ombre e lacune e in caso di realizzazione.

