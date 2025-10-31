Ponte Messina | Lucaselli FdI ' governo ha rispettato e rispetterà norme'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “Il governo Meloni ha un'idea di Italia, di infrastrutture e di sviluppo che passa attraverso le grandi opere. Non possiamo arrenderci all'idea che nel nostro Paese, per un motivo o per l'altro, le grandi opere non si possano fare”. Così la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli a Tagadà su La7. “Per questo motivo, noi siamo assolutamente convinti di andare avanti verso l'avvio dei cantieri del Ponte sullo Stretto. Nessuno ha mai detto che non c'è l'intenzione di fornire alla Corte dei Conti le spiegazioni sulle argomentazioni richieste. Il governo ha agito e continuerà ad agire in pieno rispetto delle normative italiane ed europee”, conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it

