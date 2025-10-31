Ponte Messina | Bonelli ' se ci fosse referendum gli italiani lo cancellerebbero'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Se ci fosse un referendum, gli italiani abrogherebbero la norma sul Ponte sullo Stretto di Messina, perché hanno ben capito che la vera priorità per il Paese non è spendere 15 miliardi per un'infrastruttura che insiste su un'area sismica e si basa su un progetto vecchio di 28 anni. La priorità è investire nelle infrastrutture ferroviarie, nella sanità, nella scuola e nella difesa del suolo: tutto ciò che Salvini non fa". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. "Altro che ‘unire cinque milioni di italiani', come dice Salvini: con questo progetto il ministro divide il Paese, lo impoverisce e sottrae risorse pubbliche fondamentali a opere davvero utili alla collettività", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ponte Messina: Bonelli, 'se ci fosse referendum gli italiani lo cancellerebbero'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ciucci, ad Stretto di Messina: “Sul Ponte andiamo avanti. Dalla Corte dei conti interpretazioni sbagliate. Nessuna battaglia. Mi aspettavo una risposta positiva. Riteniamo di aver rispettato le procedure". Di Ruggiero Montenegro - facebook.com Vai su Facebook

Al via le selezioni per assumere migliaia di donne e uomini per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature dovranno essere inviate a webuildgroup.com/ponte-sullo-st…Un’opera fondamentale, che porterà crescita e occupazione. Avanti con il P - X Vai su X

Ponte Messina: Bonelli, 'se ci fosse referendum gli italiani lo cancellerebbero' - "Se ci fosse un referendum, gli italiani abrogherebbero la norma sul Ponte sullo Stretto di Messina, perché hanno ben capito che la vera priorità per il Paese non è spender ... Si legge su iltempo.it

Bonelli a Fanpage: “Il Ponte sullo Stretto è una truffa di Salvini e Meloni, progetto va rifatto da capo” - it sul Ponte sullo Stretto e sulla decisione della Corte dei Conti che ha bloccato il progetto. Come scrive fanpage.it

Ponte sullo Stretto, scontro tra Bonelli e Salvini in Aula: “Progetto vecchio di 26 anni”. “Fosse per voi andremmo a cavallo” – Video - "Se avessimo adottato le sue politiche del 'no' non avremmo l'Autostrada del Sole e andremmo in giro a cavallo in Italia": scontro alla Camera ... Segnala ilfattoquotidiano.it