Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il governo sta inquinando il dibattito sul ponte con cose che non centrano nulla secondo il mantra di 'quando non puoi convincerli, confondili': non centra nulla infatti la riforma della magistratura, nulla la sindrome di accerchiamento. Il tema vero qui è l'incompetenza del governo. Sarà interesse dei parlamentari, del governo, dei cittadini che un'opera faraonica che arriverà a costare 20 miliardi per 3 km da costruire in una zona sismica si possa fare oppure no? Se l'opera è fattibile dal punto di vista tecnico, contabile oppure sismico?". Così la deputata M5s Vittoria Baldino ospite della trasmissione ReStart su Rai 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ponte Messina: Baldino, 'governo confonde per nascondere l'incompetenza'