Ponte Messina | Baldino ' governo confonde per nascondere l' incompetenza'
Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il governo sta inquinando il dibattito sul ponte con cose che non centrano nulla secondo il mantra di 'quando non puoi convincerli, confondili': non centra nulla infatti la riforma della magistratura, nulla la sindrome di accerchiamento. Il tema vero qui è l'incompetenza del governo. Sarà interesse dei parlamentari, del governo, dei cittadini che un'opera faraonica che arriverà a costare 20 miliardi per 3 km da costruire in una zona sismica si possa fare oppure no? Se l'opera è fattibile dal punto di vista tecnico, contabile oppure sismico?". Così la deputata M5s Vittoria Baldino ospite della trasmissione ReStart su Rai 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Ciucci, ad Stretto di Messina: "Sul Ponte andiamo avanti. Dalla Corte dei conti interpretazioni sbagliate. Nessuna battaglia. Mi aspettavo una risposta positiva. Riteniamo di aver rispettato le procedure".
Al via le selezioni per assumere migliaia di donne e uomini per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina.
Ponte Messina: Baldino, 'governo confonde per nascondere l'incompetenza' - "Il governo sta inquinando il dibattito sul ponte con cose che non centrano nulla secondo il mantra di 'quando non puoi convincerli, confondili': non centra nulla infatti l ...
Ponte, l'ad della società Stretto di Messina: "Rispettate tutte le norme. Il cantiere al via a febbraio" - Dopo il mancato visto della Corte dei Conti alla delibera del Cipess per la realizzazione del Ponte sullo Stretto
La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto. Salvini: "Andiamo avanti". Meloni: "Intromissione nelle decisioni del governo"