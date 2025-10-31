Ponte l' entrata in scena di Giorgia Meloni dopo troppi mesi di silenzio
Sulla questione Ponte Giorgia Meloni è rimasta a lungo in silenzio, facendo quasi pensare che sotto sotto neanche lei ci credesse poi così tanto. La premier ha lasciato spazio, forse troppo, al suo vice Matteo Salvini che, visto il ruolo di ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Senza Paura: entra in ztl fino a pochi metri dal Ponte Vecchio e c'è anche il dolcetto! Prenota ora con il codice "dolcetto" e ti aspettiamo in Garage. Tutte le ztl autorizzate. - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Meloni sfida la Corte dei Conti sul ponte sullo Stretto: le ultime novità - Giorgia Meloni replica alle osservazioni della Corte dei Conti riguardo alla delibera per la costruzione del ponte sullo Stretto, sostenendo le decisioni adottate dal governo. Secondo notizie.it
Salvini sfiora Giorgia. Il rilancio su cartelle e Ponte sullo Stretto: "Questa volta si fa" - È stato il vice premier Matteo Salvini l'ultimo ospite di rilievo a chiudere un'edizione di grande successo del Meeting dopo essere stato al centro delle cronache negli ultimi giorni per la polemica ... ilgiornale.it scrive