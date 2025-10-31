Ponte l' entrata in scena di Giorgia Meloni dopo troppi mesi di silenzio

Sulla questione Ponte Giorgia Meloni è rimasta a lungo in silenzio, facendo quasi pensare che sotto sotto neanche lei ci credesse poi così tanto. La premier ha lasciato spazio, forse troppo, al suo vice Matteo Salvini che, visto il ruolo di ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it