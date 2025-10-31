Ponte l' ad della società Stretto di Messina | Rispettate tutte le norme Il cantiere al via a febbraio

Dopo il mancato visto della Corte dei Conti alla delibera del Cipess per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, il Tempo contatta Pietro Ciucci, Ad della società Stretto di Messina. Lei è reduce dalla riunione convocata d'urgenza dal governo sul dossier. C'è sfiducia? «Tutt'altro. C'è molta fiducia e volontà di andare avanti, come ha sottolineato anche il ministro Salvini. Attendiamo di conoscere le motivazioni della Corte dei Conti, che da regolamento arriveranno entro trenta giorni al massimo, ma auspichiamo possano arrivare anche prima. Dopodiché spetterà al Consiglio dei Ministri chiedere un esame ulteriore alle sezioni riunite della Corte, sulla base della normale procedura di questo tipo di controllo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ponte, l'ad della società Stretto di Messina: "Rispettate tutte le norme. Il cantiere al via a febbraio"

