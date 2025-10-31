Ponte governo Corte dei Conti e poteri forti | una storia di incontri e scontri Alla sinistra rinfreschiamo la memoria
La Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità alla delibera per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. La premier Meloni ha denunciato l’”ennesimo atto d’invasione” da parte della magistratura. La Corte, dinanzi alla presa di posizione della presidente del Consiglio, ha voluto precisare che la decisione é motivata da “profili strettamente giuridici”, senza alcun tipo di valutazione “sull’opportunità e sul merito dell’opera”. Insomma, secondo i giudici la questione è in punto di diritto, la politica non c’entra. Il governo ne ha preso atto e attenderà le motivazioni prima di prendere una decisione sulla via da prendere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
