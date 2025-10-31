Pomodorini contaminati rischio salmonella in Italia | quali sono quelli sotto accusa

Si torna a parlare di preoccupanti casi di cibo pericoloso per la nostra salute, e sono alcuni pomodorini la causa dell’allarme. C’è un serio rischio salmonella in Europa ed in Italia, ecco i dettagli. Il cibo è una fonte di vita per gli esseri umani, ma è necessario che esso sia di buona qualità per evitare che possa causare dei danni alla nostra salute. Purtroppo, capita spesso di imbattersi in dei prodotti contaminati, ed è fondamentale essere fortunati a non ingerirli. Più di 400 persone in 17 paesi europei sono stati colti da salmonellosi negli ultimi tre anni in Europa, una vera e propria epidemia, che forse ora ha trovato una spiegazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Pomodorini contaminati, rischio salmonella in Italia: quali sono quelli sotto accusa

