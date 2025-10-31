Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 31 Ottobre in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 31 Ottobre. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Scopri altri approfondimenti
Ecco qualche scatto della presentazione del libro ‘Portami a vedere le stelle’ di ieri pomeriggio presso la Biblioteca Malerba a Parma. #labula #digitarlo #atorchebula #inclusionesociale #portamiavederelestelle - facebook.com Vai su Facebook
“Mi sono pure un po’ commossa. Mi mancherete moltissimo, buona estate, state bene e non mollate mai”: così Myrta Merlino si congeda da “Pomeriggio 5” - Dopo due anni al timone di “Pomeriggio 5", Myrta Merlino si è congedata dal suo pubblico con un filo di commozione. Da ilfattoquotidiano.it
Pomeriggio 5, via Myrta Merlino: chi arriva al suo posto? In pole un volto storico del Tg di Mediaset. Ecco chi è. Retroscena - E' certamente uno degli argomenti più gettonati del mercato televisivo di questa fine primavera 2025. Scrive affaritaliani.it