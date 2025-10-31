Polstrada di Arezzo sventa un maxi contrabbando | sequestrati 62 quintali di sigarette arrestati due uomini

Un controllo di routine sull’Autostrada del Sole si è trasformato in un’importante operazione antidroga della Polizia Stradale di Arezzo. Due cittadini polacchi di 46 e 41 anni sono stati arrestati per contrabbando di sigarette, dopo il sequestro di un carico illecito di oltre 62 quintali di tabacco lavorato estero, destinato al mercato nero. È successo nell’area di servizio Montepulciano Est (SI), dove una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle ha notato un’autovettura con targa straniera. Il controllo, apparentemente ordinario, ha preso una piega diversa quando gli agenti hanno trovato tra i documenti del conducente una lettera di vettura internazionale (CMR) — un documento che accompagna le merci, ma che non avrebbe dovuto trovarsi a bordo di un’auto vuota. 🔗 Leggi su Lortica.it

