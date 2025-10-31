Tempo di lettura: 3 minuti Pollica si prepara a vivere un nuovo capitolo della propria storia sanitaria e comunitaria. È, infatti, in corso la demolizione dell’edificio che fino all’estate scorsa ha ospitato la guardia medica, per lasciare spazio a un progetto innovativo: la prima realizzazione ex novo di un Ospedale di Comunità dell’ASL Salerno, la cui apertura è prevista entro giugno 2026, grazie al grande impegno del ASL ed in primis del Direttore Generale Gennaro Sosto. L’Ospedale di Comunità, come definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – Missione 6 “Salute”), è una struttura sanitaria territoriale intermedia pensata per offrire cure di breve durata e bassa intensità clinica, rivolte a pazienti che necessitano di assistenza continuativa ma non di un ricovero ospedaliero tradizionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pollica, nasce il primo Ospedale di Comunità