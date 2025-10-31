Pollica nasce il primo Ospedale di Comunità | l' annuncio del sindaco

Salernotoday.it

A Pollica è in corso la demolizione dell’edificio che fino all’estate scorsa ha ospitato la guardia medica, per lasciare spazio a un progetto innovativo: la prima realizzazione ex novo di un Ospedale di Comunità dell’Asl Salerno, la cui apertura è prevista entro giugno 2026, grazie al grande. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

