Poliziotto saluta via radio all’ultimo giorno di carriera gli risponde la figlia da una volante | l’emozionante passaggio di consegne – Il video

Dopo 35 anni di servizio tra le fila della Polizia di Stato, dal 1° novembre Moreno Fernandez, primo dirigente della Questura di Roma, sarà ufficialmente in pensione. Dopo una vita in uniforme, che l’ha portato a dirigere numerosi commissariati, nel suo ultimo giorno di attività l’uomo ha rivolto un saluto via radio ai colleghi dalla sala operativa della questura. Al termine del suo discorso, però, da un’auto della polizia è arrivata, sempre via radio, una risposta inaspettata: era la figlia Giulia, che sta seguendo le sue orme frequentando il corso commissari alla Scuola superiore di polizia. A sentire le parole della ragazza, piene di affetto ma anche di stima, gli occhi dell’uomo si sono riempiti di commozione. 🔗 Leggi su Open.online

