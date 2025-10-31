polizia bilancio dei derby maxi controlli e un arresto

La Questura di Ascoli tira un sospiro di sollievo dopo i derby tra Ascoli e Samb di domenica e mercoledì. Efficaci le misure adottate, culminate anche nell’arresto di un soggetto trovato in possesso di materiale atto ad offendere e che, nel tentativo di sottrarsi al controllo di polizia, ha cercato di investire gli agenti. La Questura sottolinea come la gestione dei due derby, che non si disputavano da quasi quarant’anni, abbia rappresentato una sfida straordinaria, affrontata con oltre 600 operatori complessivi tra polizia, carabinieri, guardia di Finanza, reparti mobili, unità cinofile, elicotteri e droni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

