Polistirolo nel piatto dei bambini a scuola
Un frammento di polistirolo nella pietanza dei bambini. L'episodio è avvenuto ieri 30 ottobre alla scuola primaria Ardigò di via Agnusdei di Padova. Lo ha trovato la rappresentante mensa durante una visita a sorpresa all'ora del pranzo. «Quando l'inserviente della ditta Dussman ha aperto il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
