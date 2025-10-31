Polemiche per il Ponte sullo Stretto

Nuove polemiche sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, dopo i rilievi della Corte. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Polemiche per il Ponte sullo Stretto

