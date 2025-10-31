Polemiche per il Ponte sullo Stretto

Nuove polemiche sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, dopo i rilievi della Corte. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Polemiche per il Ponte sullo Stretto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Tg2000 - #Polemiche per il #PontesulloStretto #31ottobre #Tv2000 #Ponte #CortedeiConti #politica #governo @CorteContiPress @tg2000it - X Vai su X

Ponte sullo Stretto di Messina, Siracusano: "Stop alle polemiche. E' un'opera strategica per l'Italia" https://gazzettadelsud.it/?p=2122396 - facebook.com Vai su Facebook

Cosa non va nel progetto del ponte sullo Stretto, secondo la Corte dei conti - Ci sono problemi molto concreti: aumenti di costi ingiustificati, deroghe ai vincoli ambientali e documenti incompleti ... ilpost.it scrive

Cosa succede ora al ponte sullo Stretto di Messina - Per la Corte dei conti il progetto non dovrebbe andare avanti, ma il governo può forzarne l'approvazione e ha già detto che lo farà ... Segnala ilpost.it

Ponte sullo Stretto, Salvini: "Voglio farlo, non mi interessano gli scontri" - Il Ponte sullo stretto "lo voglio fare, non mi interessano gli scontri". Da iltempo.it