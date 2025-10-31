Pogba si fa male un’altra volta L’allenatore del Monaco | Non è più quello della Juventus o del Manchester United

Pogba ha firmato con il Monaco in estate tra grandi aspettative, ma non è ancora riuscito a scendere in campo. Giovedì ha subito un colpo alla caviglia durante l’allenamento, dopo uno scontro con un compagno, e dovrà ancora rinviare il suo ritorno. Avrebbe dovuto debuttare domani (sabato) contro il Paris Fc. E invece niente. Nuovo colpo duro per Pogba. «Paul ha riportato un infortunio alla caviglia in allenamento», ha dichiarato ai media, secondo quanto riportato da Rmc Sport. «Stiamo aspettando la conferma sul grado della lesione, ma sì, sarà assente domani. La caviglia si è leggermente girata, dobbiamo attendere ulteriori esami. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

