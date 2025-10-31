Pogba si fa male tre giorni prima del ritorno in campo | non gioca una partita da oltre due anni

Salta il rientro in campo di Pogba dopo la squalifica: era in lizza per giocare contro il Paris FC, ma un infortunio subito durante l'allenamento costringe il francese a rivedere i piani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

