Pogba si fa male tre giorni prima del ritorno in campo | non gioca una partita da oltre due anni

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salta il rientro in campo di Pogba dopo la squalifica: era in lizza per giocare contro il Paris FC, ma un infortunio subito durante l'allenamento costringe il francese a rivedere i piani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

