Pogba Monaco slitta ancora il rientro del francese | la notizia è da non credere Ennesimo forfait per l’ex Juve | ecco cosa è successo

Pogba Monaco, l’ex centrocampista si infortuna alla caviglia a Monaco. RMC Sport riporta lo stop: il debutto in Ligue 1 slitta, il club ora è spazientito. Il rientro in campo di Paul Pogba slitta ancora. Il calvario del centrocampista francese, tesserato con il Monaco, sembrava vicino alla conclusione, tanto che il suo allenatore, Sebastien Pocognoli, al termine della partita infrasettimanale di Ligue 1 contro il Nantes, aveva aperto alla possibilità di una convocazione. Stava per diventare realtà, ma, come riporta RMC Sport, il destino ha colpito ancora. Pogba ha saltato la sessione di allenamento di oggi 31 ottobre a causa di un infortunio alla caviglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba Monaco, slitta ancora il rientro del francese: la notizia è da non credere. Ennesimo forfait per l’ex Juve: ecco cosa è successo

